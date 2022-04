Paola Barale ha festeggiato il suo compleanno senza torta ma si è consolata con una candelina posta sopra un altro alimento…

Nel giorno del suo 55esimo compleanno la sempre splendida Paola Barale ha ricevuto una sorpresa tanto inaspettata quanto gradita. Andata a cena con il cast della commedia che sta interpretando a teatro “Se devi dire una bugia dilla grossa“, eccola ricevere al posto della torta una mozzarella piuttosto grande con tanto di candelina da soffiare.

Paola Barale

A rendere partecipi i suoi seguaci di quanto accaduto, è stata la stessa showgirl e attrice che su Instagram ha scritto: “E ieri dopo la replica di ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ come sempre siamo andati a cena e i miei Bugiardosi mi hanno fatto trovare una candelina sopra una mozzarella di bufala. Che dire, cominciamo così il mio compleanno. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto”, le parole di Paola Barale nella didascalia del post con video e immagini.

Come si può notare, non si è trattato di una semplice candelina. Infatti, sopra la mozzarella era presente la lettera P, ovvero la sua iniziale. Nel filmato da lei pubblicato, infatti, la donna ha sottolineato come non avesse mai ricevuto un tale pensiero: “Nonostante i tanti anni non ho mai avuto una candelina con la P di Paola sulla mozzarella. E quindi esprimo un altro desiderio”, ha ulteriormente commentato l’attrice e donna dello spettacolo.

Nei commenti alla sua condivisione social, tantissimi altri messaggi d’affetto con cuori ed emoticon davvero tenere che hanno reso sicuramente queste ore ancora più belle per la splendida 55enne.

Questo il post Instagram pubblicato dalla Barale con tanto di video e foto del momento:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG