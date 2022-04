Dopo il successo ottenuto con la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci si sono voluti dedicare una vacanza, fatta di natura e romanticismo: per questo i due sono volati in Islanda.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, vacanza in Islanda

L’attrice e il fidanzato hanno scelto l’Islanda per trascorrere qualche giorno in mezzo alla natura più incontaminata. Sorridenti e felici, hanno scattato un selfie con uno sfondo paesaggistico mozzafiato. Una foto da IG:

View this post on Instagram

Il paese nordico offre alla coppia tanti posti unici da visitare ed esplorare: per questo, si sono diretti nei parchi nazionali di Vatnajökull e Snæfellsjokull, accompagnati da una guida del posto.

Come ha dichiarato in una intervista a Oggi, Alessandro – che, di professione fa l’istruttore di equitazione – gli ha rapito il cuore.

“È il grande amore della mia vita. Ho avuto altre storie, ma lui è l’unico da cui mi sono lasciata raggiungere davvero, l’unico con cui mi sento pronta a fare un figlio, anche subito, anche domani. È il mio migliore amico, la mia guida, mi fa ridere da pazzi, adoro l’odore della sua pelle. E sa rassicurarmi quando cado nelle mie paranoie, in certe paure che non riesco a dominare”.

