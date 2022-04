La coach di Amici ha chiarito la sua posizione in merito al suo modo di insegnare e rapportarsi con gli alunni, dopo le critiche che le sono state rivolte.

Posata ma seria e dura la reazione di Lorella Cuccarini alle tante accuse sull’essere troppo buona con gli alunni. Il suo modo di insegnare è stato spesso visto in opposizione alla durezza della Celentano e di Zerbi e da molti è stata definita “finta buona”. Ora la showgirl non ne può più e replica alle critiche.

Le dichiarazioni di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini

Come riporta Leggo, la coach di Amici replica alle accuse e dichiara: “Sono una persona assolutamente normale. Né buona a tutti i costi, né cattiva. Credo che un prof debba essere un professionista esigente. Al servizio del programma. Cerco di farlo al meglio. Con i ragazzi cerco sempre il dialogo. Li seguo, li supporto, mi metto a disposizione con tutti i consigli possibili. È chiaro che nella fase finale, tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente. Ma io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome.“

Per quanto riguarda i colleghi Rudy e Celentano, la Cuccarini dichiara: “Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso, quando lo abbiamo fatto eravamo convinti che i ragazzi scelti erano quelli che in previsione potevano diventare i migliori. E la competizione, serale dopo serale, cresce. La sfida si fa molto dura, a colpi di esibizioni uno si aggiudica la permanenza, con quello che vuol dire per un giovane esibirsi anche una sera in più ad Amici. Che poi quanti ragazzi conosciamo che non hanno vinto e ai quali comunque questo talent ha cambiato la vita?“

