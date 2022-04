Da giorni circolano voci su una presunta clausola piccante nell’accordo prematrimoniale tra Jennifer e Ben Affleck, voluto proprio dalla cantante.

Questa notizia può apparire sconcertante e davvero insolita e, in effetti, non si hanno certezze sulla sua veridicità. Stando a quanto circola sui tabloid americani, sembra che Jennifer Lopez abbia inserito una clausola sessuale nel contratto prematrimoniale con Ben Affleck.

Ecco cosa avrebbe chiesto la cantante al futuro consorte

Ben Affleck

Come riporta Leggo, sembra che la cantante abbia chiesto che il coniuge debba garantirle di fare sesso 4 volte a settimana. Il motivo non è solo erotico ma riguarderebbe la paura di Jennifer di essere tradita. Entrare spesso in intimità eviterebbe un calo del desiderio e quindi eventuali tradimenti con terze persone.

Questa notizia che da giorni sta facendo impazzire le cronache rosa in America, non è stata ancora confermata dalla diretta interessata. Chiaramente i fan stanno con il fiato sospeso per sapere se sia vera la richiesta della cantante pre-nozze. Certo, la richiesta sarebbe molto insolita se fosse vera ma non si può smentire ancora del tutto.

Intanto, Jennifer si gode il suo bellissimo anello di fidanzamento con una pietra verde la cui cifra è da capogiro. La stessa cantante lo aveva mostrato sui social con una felicità che lasciava poco spazio a dubbi, la coppia dopo 18 anni si è ritrovata e ora vuole viversi serenamente la propria storia d’amore. A prescindere dalle clausole pre-matrimonio, Jennifer e Ben sembrano intenzionati a riprendere da dove avevano lasciato e rifarsi una vita insieme.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG