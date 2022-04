La Regina Elisabetta e il Principe William condividono una passione: il cioccolato. Ebbene sì: nonna e nipote non riescono a fare a meno di questa prelibatezza che mangiano ogni giorno. La sovrana, infatti, nonostante abbia assaggiato ogni piatto in vita sua, resta fedele al suo dolce vizio.

La Regina Elisabetta è una donna di mondo, la quale ha avuto modo di assaggiare ogni pietanza in diverse parti del mondo, ma la sua preferita è la più semplice che si possa immaginare: la cioccolata. In particolare, ha una preferenza: adora i biscotti di Huntley e Palmer. Una foto dei biscotti:

View this post on Instagram

Come ha riferito l’ex chef di corte, Darren McGrady: “Quando ero lì… Chocolate Bath Olivers”, che vengono descritti dal produttore come biscotti dotati di “cioccolato ricco e fondente, generosamente avvolto attorno a un biscotto croccante a cottura lenta. Gli Oliver di cioccolato sono biscotti, realizzati utilizzando una ricetta brevettata degli anni ’30, che include luppolo e malto, con il cioccolato fondente più denso e ricco“.

Anche il principe William è ghiotto di cioccolato, proprio come la nonna, come conferma anche Kate Middleton, moglie del Duca di Cambridge.

Un fatto curioso riguarda il suo matrimonio, per il quale si è fatto realizzare – oltre alla classica torta nuziale – anche una torta interamente coperta di cioccolato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram