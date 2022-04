Arriva un’altra denuncia per il giornalista da una donna sposata, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per un video intimo che Corona avrebbe girato.

Fabrizio Corona è di nuovo al centro di problematiche giudiziarie, questa volta per un video intimo che l’ex paparazzo avrebbe girato a una donna sposata. Il giornalista è stato denunciato dalla donna per tentata estorsione e tentata truffa. Ora la Procura di Milano si sta occupando dell’inchiesta.

Di cosa è davvero accusato Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è spesso in tribunale con diversi capi d’accusa ed è ancora implicato nel caso Vallettopoli. Ora il giornalista deve affrontare un’altra questione giudiziaria piuttosto spinosa. Secondo la ricostruzione dei fatti, una donna sposata e con figli si sarebbe rivolta al giornalista per una “richiesta di servizi editoriali e pubblicitari per un libro che voleva pubblicare“. Successivamente sarebbe stata ricattata da Corona con un video intimo che l’ex paparazzo aveva girato.

La donna lo ha dunque denunciato e come riporta Vanity Fair il giornalista dichiara: “Non ha nulla da nascondere e ci sono dei testimoni. Aspetto che venga convocato dalla Procura, così magari evitiamo subito un altro processo ciclopico dall’esito scontato”. Corona ha consegnato le chat e i video tra lui e questa donna, che ha preferito rimanere anonima. Le indagini stanno iniziando ma in tutto ciò il giornalista è ancora ai domiciliari. Quale sarà l’esito dell’inchiesta è ancora presto per saperlo ma l’ex paparazzo sembra abbastanza sicuro dell’esito in suo favore, almeno da ciò che trapela dalle sue dichiarazioni. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

