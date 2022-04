La fidanzata di Damiano fa chiarezza sul significato del brano Coraline dei Maneskin e sostiene che non riguardi il suicidio di un’amica com’è stato scritto su una pagina Twitter.

Giorgia Soleri è intervenuta su Twitter in cui una pagina spiegava la canzone Coraline della band, con il suicidio di un’amica di Damiano. L’influencer fa chiarezza e svela che il significato della canzone non è quello che è stato riportato sui social ma un’altra cosa ancora.

Le dichiarazioni di Giorgia Soleri

Damiano David

Come riporta Fan Page, Giorgia Soleri ha parlato alla Repubblica della raccolta di poesia che uscirà fra poco con il titolo La signorina nessuno: “Mi preoccupa che le persone leggano le mie poesie per intrufolarsi nella mia relazione con Damiano, e non per quello che scrivo. Ma attenzione, qui non c’è solo lui. Quella che può sembrare una poesia d’amore magari è dedicata a un amico. Ci sono versi sul suicidio di un’amica e sull’aborto; su una relazione tossica di tempo fa: “Le coltellate che mi dai sono io a chiederle”. Sono sicuramente responsabile di quello che ho scritto. Ma non di quello che gli altri ci vogliono leggere.“

A questo punto una pagina Twitter scrive: “Un giornale ha pubblicato un’intervista rilasciata loro da Giorgia Soleri e indovinate un po’? Ha parlato del suo nuovo libro e sostanzialmente ha confermato quello che le dico da mesi: una sua amica si è suicidata e la ragazza è Giulia, la vera Coraline della canzone. A lei è dedicato il tatuaggio sul braccio, quindi Coraline non è Giorgia come sostenevano alcuni stupidi giornalisti (e fan). Giorgia ha scritto questa storia nel suo vecchio blog nel 2013 e ha raccontato a Damiano che l’ha girata in una canzone con l’aiuto degli altri membri della band”

L’influencer replica significato della canzone Coraline dei Maneskin: “Immagino sia divertente speculare su vita, morte e miracoli (nel vero senso delle parole) della gente. Giulia, fortunatamente, è viva e in salute. Gaia è morta buttandosi dal 9 piano, ma Coraline non ha niente a che vedere né con Giulia né con Gaia.”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG