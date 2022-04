Via la dentiera a tavola: è successo tra due personaggi noti di Uomini e Donne: Pinuccia e Bruno. Il racconto ha generato il caos in studio.

Succede di tutto nello studio di Uomini e Donne. A dare spettacolo Pinuccia e Bruno che sono stati protagonisti di una cena… finita male. Tutta colpa di una dentiera che è stata tolta nel momento sbagliato. Il racconto dell’accaduto ha generato molte polemiche e qualche attacco durante la trasmissione di Maria De Filippi.

“Si è tolta la dentiera a tavola”: il racconto e la polemica

Nella scoppiettante puntata di Uomini e Donne, la discussione che vede protagonisti Pinuccia e Bruno ha inizio quando la signora ha raccontato di essere delusa dal comportamento degli uomini e del poco rispetto nei confronti delle “dame”.

A tali parole, è stato proprio Bruno a prendere parola raccontando un retroscena su un appuntamento a cena finito male proprio con Pinuccia. In quell’occasione, la donna si sarebbe tolta la dentiera a tavola mentre la coppia mangiava. “Abbiamo iniziato a mangiare e si è tolta la dentiera davanti a me. Ma stiamo scherzando? È una cosa vergognosa. L’ha fatto per tre volte. Mi dovevo alzare e andarmene”, le proteste del signore.

Tra le risate del pubblico e lo sdegno di qualche altro tra i presenti, le reazioni in studio sono state molteplici. Sia Maria De Filippi che Tina hanno preso le parti di Pinuccia facendo notare a Bruno che certe cose sarebbe meglio non dirle.

A rincarare la dose di critiche per l’uomo, anche un altro signore, Alessandro: “Sono cose da dire pubblicamente? Anche se fosse vero, hai sbagliato. Non si devono dire certe cose”, ha voluto puntualizzare l’uomo prendendosi gli applausi dello studio.

Anche Tina ha avuto da ridire ma con toni pacati facendo poi ragionare Bruno che si è scusato ammettendo di aver sbagliato a dire questa cosa pubblicamente.

Di seguito il post Instagram di Uomini e Donne sul “fattaccio”:

