A quanto pare nel suo percorso al GF Vip 6 qualcuno è rimasto molto deluso dalla gieffina puntandole il dito contro: ecco cosa è successo.

Miriana Trevisan, una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello, si sta godendo la sua vita insieme a suo figlio. A Maria Monsè però, sembra non essere piaciuto affatto il comportamento dell’ex showgirl nei suoi confronti accusandola di averla tradita con una lettera.

La lettera di Maria Monsè per Miriana Trevisan

Maria Monsè

Come riporta Caffeina, Maria Monsè si rivolge a Miriana Trevisan con l’accusa di averla tradita: “Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni – scrive Maria Monsè a Miriana Trevisan – Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva. Perché ti sei comportata così male contro di me?”

E ancora: “Quando è uscita Clarissa che dormiva con te, ti ho chiesto se potevo venire a dormire nel tuo letto. Tu mi hai detto di sì, ma poi a Jessica e Lulù hai detto che volevi Biagio, che era appena entrato. Hai preferito uno sconosciuto ad un’amica. Ma forse chissà, magari fin dal primo momento avevi qualche mira nei suoi confronti. Sei la più grande delusione di questo GF Vip. Tu mi hai tradito e hai deluso anche mia figlia che ti ammirava tanto”. Miriana non ha ancora risposto alla pensate accusa, rimaniamo in attesa di una dichiarazione.

