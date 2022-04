Il Principe Carlo ha mani e dita gonfie, nonché unghie non curate: un dettaglio che non è sfuggito durante gli eventi pubblici.

Dita gonfie e unghie non curate: così si presentano le mani del Principe Carlo che ha fatto molto chiacchierare di sé per questo dettaglio del suo corpo. Lui stesso le ha definite “mani gonfie come salsicce”. Soffre di qualche patologia? Scopriamolo.

Principe Carlo, mani gonfie e unghie non curate

In molti eventi ufficiali – e non – il Principe si ritrova a firmare documenti, a fare il baciamano o a stringere la mano alle varie persone che incontra. E, in tutte queste occasioni, non si è potuto non notare un dettaglio: le sue mani gonfie e le unghie non curate. Un post su Twitter:

HOLD ON PERCHÉ LE MANI DEL PRINCIPE CARLO SEMBRANO MINI CAROTE pic.twitter.com/nloI3Axo5T — *¨༺ lau ༻¨* (@SarcasticHippie) March 11, 2021

Il figlio della Regina Elisabetta, dunque, non si cura delle proprie mani che lui stesso ha definito “gonfie come salsicce”. Per questo motivo, tutti si sono chiesti se soffrisse di qualche particolare patologia.

Principe Carlo

Carlo d’Inghilterra ha solo bisogno di una manicure?

Forse sì e forse no. I giornali inglesi si sono interessati al suo caso e, a parte l’evidente bisogno di una manicure che possa dare un aspetto migliore alle sue mani, c’è dell’altro.

Il Principe, infatti, pare soffra di accumulo di liquidi, scaturito, probabilmente, dalla vita sedentaria che conduce e dal cibo salato che mangia.

