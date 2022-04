Incidente in diretta per Anna Falchi durante la trasmissione Rai I Fatti Vostri. La donna l’ha combinata davvero grossa…

Ha da poco festeggiato i suoi 50 anni, ma Anna Falchi è sempre bellissima – l’ultima foto social lo conferma – e soprattutto super attiva. Forse anche troppo. Perché diciamo così? Basta vedere quanto accaduto a I Fatti Vostri, trasmissione in onda sulle reti Rai, in queste ore….

Anna Falchi l’ha fatta grossa in diretta

Anna Falchi

Il curioso e imbarazzante episodio è avvenuto in diretta tv a I Fatti Vostri, davanti agli occhi del conduttore Salvo Sottile, di tutti i presenti e dei telespettatori. Anna Falchi stava girando per lo studio con una bellissima torta, o in generale un dolce, fatto dal noto chef Ernst Knam ma qualcosa è andato storto.

Presa da una vena euforica e da un ondeggiare piuttosto pericoloso, la showgirl ha fatto cadere il dolce appena fatto a terra. Cose che possono capitare ovviamente, ma quasi sembrava scritto visto i movimenti eccessivi della donna.

“Una pallina per uno, mi sa che è sufficiente giusto per il pubblico”, ha detto la 50enne avvicinandosi ai suoi colleghi che avevano già l’acquolina in bocca per il dolce. Lo stesso Salvo Sottile stava giusto invitando il Colonnello Morico che di solito dà le previsioni meteo ad “assaggiare” da lontano il dolce ma il fattaccio era dietro l’angolo.

Infatti, questo bellissimo e dolcissimo “trofeo” non ha fatto poi la fine sperata. Un movimento eccessivo della showgirl e… dolce a terra tra l’imbarazzo totale dei presenti.

Questo il video dell’accaduto pubblicato da un utente su Twitter:

