Massimiliano Rosolino è tornato a parlare della sua esperienza da inviato a L’Isola dei Famosi rivelando qualche retroscena indigesto.

Massimiliano Rosolino senza freni quello che si è raccontato a 360° a La Webstar. Il noto ex atleta del nuoto ha parlato della sua esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi nella passata edizione ammettendo di non aver digerito troppo il comportamento degli ex opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Massimiliano Rosolino e il retroscena come inviato

Massimiliano Rosolino

Il racconto di Rosolino parte dall’esperienza sull’Isola: “Avendo guardato da molto vicino l’Isola direi che è estremamente affascinante ma adesso no, non parteciperei come concorrente”, le sue parole. “Poi mai direi mai, ma per ora no”.

Un commento poi sull’inviato Alvin: “Secondo me lui è il miglior inviato di sempre, è ovvio che poi io preferisco me stesso!”, ha aggiunto sorridendo.

Si passa poi anche ad alcuni aspetti poco felici, come il “rapporto” con gli opinionisti della sua edizione, Zorzi e Elettra Lamborghini: “Non gradivo molto invece le critiche degli opinionisti per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40… diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’abc dello sport”.

Alla domanda se anche i commenti della Blasi fossero sgraditi: “No, in questo caso no. Non era concordato ma avevamo il patto ‘divertiamoci e chissenefrega’, non mi dispiaceva”.

Infine un passaggio molto curioso sempre sui reality e sul fatto di vedere la sua compagna prendervi parte: “Se farei il GF Vip? No, no niente Grande Fratello ma ci manderei la Titova così me ne sto io con i bambini per qualche settimana in santa pace”. E ancora sulla compagna e madre delle sue figlie che aveva fatto domanda per L’Isola in passato: “Mentre provavo a mandare via lei alla fine hanno preso me”, ha ammesso l’ex nuotatore col sorriso.

Di seguito uno scatto social su Instagram della famiglia dell’ex campione del nuoto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG