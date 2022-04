Una proposta di matrimonio è partita da Estefania per Roger. I due sono sempre più vicini. L’uomo accetterà?

Estefania fa una proposta di matrimonio a Roger: sono insieme da un mese ma lei è molto coinvolta e non è riuscita a trattenersi. I due, però, dovranno affrontare un’amara verità: l’arrivo sull’Isola dell’ex del modello.

Estefania, la proposta di matrimonio a Roger

Una proposta di matrimonio sull’Isola dei Famosi. Estefania, infatti, ha proposto a Roger di sposarlo. I due si frequentano da un mese, ma sembra che siano molto affiatati. La proposta:

Così è arrivata la richiesta da parte della naufraga al suo amato. Tutto molto romantico, ma come affronteranno l’arrivo dell’ex del modello sull’isola?

Isola dei famosi

L’amore professato da Estefania

Durante il confessionale, la ragazza ha parlato del suo amore per il modello. “Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per lui aumenta sempre di più. Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui”.

Beatriz, ex fidanzata di Balduino, arriverà in Honduras per chiarirsi con Roger. La ragazza ha, infatti, sostenuto più volte che la loro relazione non fosse giunta al capolinea prima dell’inizio del reality. Versione smentita dal modello e a cui non crede neanche Estefania, che ha accusato Beatriz di essere alla ricerca di visibilità.

