Al trono over di Uomini e Donne arriva Catia Franchi, sorella della famosa stilista Elisabetta Franchi. La donna ha dimostrato, sin da subito, di avere un carattere molto peperino. È uscita con Biagio, ex corteggiatore di Gemma. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Catia Franchi al trono over

Catia Franchi – sorella della nota stilista – fa parte ora del trono over di Uomini e Donne. La donna, 54 anni, vuole trovare marito nella trasmissione di Maria De Filippi. Ci riuscirà? Una foto di Catia da IG:

Intanto, è uscita con Biagio, ex corteggiatore di Gemma Galgani: dopo essersi visti e sentiti anche telefonicamente, sembra che tra i due non sia scoccata la scintilla.

L’appuntamento e la fine della frequentazione

Le uscite fatte con Biagio non sono andate come sperato e, per questo motivo, Catia ha preferito troncare sul nascere la loro frequentazione.

Ecco cosa ha detto: “Ho accettato il corteggiamento di Biagio, però non può essere il mio uomo. Siamo diversi. Ci siamo sentiti telefonicamente una settimana. Parlavamo delle mozzarelle. Mi sarei aspettata che fossi venuto su per portarmene una. È una sciocchezza. Io, sinceramente, ti avrei portato una scatola di mozzarella per come sono fatta io“.

