Ilaria D'amico fa spesa per tutta la famiglia: la conduttrice tv, infatti, va dal salumiere e torna alla macchina carica di sacchetti.

Ilaria D’Amico si è recata a far la spesa dal salumiere: la conduttrice e giornalista televisiva è stata fotografata mentre tornava alla macchina per riporre tutti i prodotti acquistati. Tanti sacchetti per la compagna di Gigi Buffon che provvede all’intera famiglia.

Ilaria D’Amico, shopping dal salumiere

La conduttrice ha comprato un bel po’ di cose dal salumiere: carica di sacchetti, poi, si incammina verso la macchina. Ripone in macchina tutti i suoi acquisti per poi mettersi alla guida. Una foto da IG:

Ha fatto acquisti da sola e – vista la quantità di sacchetti – sicuramente ha comprato provviste per tutta la famiglia, ossia per Gigi Buffon e per i figli Leopoldo Mattia e Pietro.

Ilaria D’Amico

L’outfit per andare a fare la spesa

La giornalista sportiva è andata a fare spesa, indossando un bomber nero, dei jeans neri aderenti, dello stesso colore, bomber e occhiali da sole. Semplice, ma sempre molto curata.

Negli ultimi tempi, molti giornali avevano sostenuto che ci fosse una crisi tra i due, anche se nulla è stato confermato. D’altronde, la D’Amico e Buffon sono stati sempre molto riservati sulla loro vita privata.

