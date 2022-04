Mino Raiola non è morto, ma è in condizione gravissime al San Raffaele di Milano: è uno dei più famosi e discussi procuratori sportivi.

Mino Raiola, il più famoso procuratore sportivo italiano che, negli anni, ha curato gli interessi si un gran numero di campioni del calcio, è ricoverato in condizioni gravissime al San Raffaele. Alcune testate molto autorevoli avevano dato per certa la morte, ma il professor Zangrillo ha detto ad Ansa che è in condizioni gravissime al San Raffaele di Milano. Lo scorso gennaio si era sottoposto a un intervento d’urgenza ma negli ultimi tempi le sue condizioni si era aggravate sempre più, a causa di una malattia polmonare.

Mino Raiola: la malattia e la biografia

Mino Raiola (il vero nome è Carmine) è nato a Nocera Inferiore il 4 novembre del 1967 ma è cresciuto lontano dalla Campania, in Olanda, dove ha iniziato a lavorare da giovanissimo come cameriere nel ristorante di famiglia. L’ingresso nel mondo del calcio è avvenuto qualche anno dopo e ci ha messo poco tempo a fare strada e diventare uno dei più importanti procuratori.

Mino Raiola

A gennaio era stato ricoverato all’ospedale di San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attraverso un tweet dal profilo dello stesso agente, il suo staff aveva però negato che si fosse trattato di un intervento d’urgenza: “Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”.

Nei giorno successivi, però, dalla Germania era arrivata la notizia che il procuratore soffriva di una malattia ai polmoni non legata al Covid.

Mino Raiola: i calciatori

Come detto in precedenza, Mino Raiola è il procuratore di alcuni dei più forti calciatori a livello mondiale: nella sua scuderia, oltre al già citato Donnarumma, troviamo anche Haaland, De Ligt, Pogba, Verratti, De Vrij, Gravenberch, Romagnoli, Kean, Dumfries, Balotelli, Mkhitaryan e molti altri protagonisti del calcio italiano e europeo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG