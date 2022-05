Fabrizio Corona è uscito di casa, evadendo gli arresti domiciliari, per andare dall’ex moglie che, a suo dire, gli avrebbe rubato del denaro.

Anche se è agli arresti domiciliari, Fabrizio Corona è uscito di casa per dirigersi dall’ex moglie, Nina Moric, per risolvere una questione economica. Il re dei paparazzi, infatti, sostiene che la donna gli avrebbe rubato dei soldi.

Fabrizio Corona contro Nina Moric: “Mi hai rubato dei soldi”

L’uomo è uscito di casa e si è diretto verso l’abitazione dell’ex moglie e madre di suo figlio Carlos, in quanto sostiene che la donna gli avrebbe sottratto del denaro quando lui era in carcere.

La Moric ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’ex di aggressione fisica, dopo la furiosa lite che è scoppiata a causa di questi motivi che hanno indotto i due ad alzare i toni.

FABRIZIO CORONA

La denuncia per furto

Gli agenti hanno appurato che non c’è stata aggressione fisica da parte di Corona nei confronti dell’ex moglie.

Il fotografo, però, è stato denunciato per aver evaso gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto per motivi di salute, al fine di scontare la sua condanna. Lui, però, potrà denunciare l’ex per furto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG