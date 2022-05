Dall’incidente subito da Eva Henger alle dita gonfie del principe Carlo che hanno fatto preoccupare i sudditi: ecco il gossip del weekend.

Gossip del weekend: dall’incidente di Eva Henger alle rivelazioni di Rosolino

In questo fine settimana, sono successe molte cose nel variegato mondo del gossip: in primis, ricordiamo l‘incidente d’auto di Eva Henger, che è stata ricoverata in ospedale, insieme al marito Massimiliano Caroletti. Una foto della showgirl su IG:

Il Principe Carlo, poi, ha fatto preoccupare i suoi sudditi a causa delle sue dita gonfie: si è pensato a una patologia, ma – alla fine – tutto sarebbe riconducibile al cibo salato e alla vita sedentaria.

Angelina Jolie è volata in Ucraina, precisamente a Leopoli, come inviata speciale dell’ONU, per far visita alla popolazione colpita dalla guerra. Anna Falchi, poi, ha fatto cadere sul pavimento de I Fatti Vostri la torta preparata da Ernst Knam.

Amiche Gossip

Dalla confessione di Rosolino a Ilaria D’Amico alle prese con la spesa

Procediamo con le rivelazioni di Massimiliano Rosolino il quale ha rivelato di non aver gradito le critiche mosse dagli opinionisti, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini “per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40… diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’abc dello sport“.

Non bisogna dimenticare anche la proposta di matrimonio che Estefania ha atto a Roger sull’Isola: i due sono sempre più affiatati, convoleranno davvero a nozze dopo il reality? Infine, al trono over di Uomini e Donne è arrivata Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta, che ha già fatto parlare molto di sé. Concludiamo con Ilaria D’Amico, paparazzata mentre faceva compere dal salumiere per tutta la famiglia, carica di sacchetti che ha riposto in auto.

