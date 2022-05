A causa di una grave aggressione subita, Francesca De André era sparita dalla rete: il racconto della nipote del cantautore sui social.

Per diversi giorni, Francesca De André non si è mostrata sui social, come di solito faceva. Dopo un po’, è riemersa e ha spiegato ai suoi seguaci di essere sparita per un valido motivo. La giovane, infatti, racconta di aver subito una “grave aggressione fisica”.

La nipote di Fabrizio De André è stata assente sui social per un po’ di tempo: la ragazza, però, si è collegata nuovamente ai suoi account social per spiegare ai suoi fan i motivi della sua sparizione. Una foto dai social:

La giovane, infatti, ha raccontato di aver subito una “grave aggressione” e che, al momento, non riesce ancora a parlare di questo episodio che le ha provocato conseguenze di stampo psicologico: “mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo“.

Il racconto dell’accaduto

Come scrive Francesca sui social, “torno oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire. Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizione di parlare”.

La community le ha subito dimostrato affetto e supporto, dopo aver letto la sua confessione sui social. Francesca ha ringraziato tutto per la vicinanza che le hanno dimostrato: “Non avete forse la reale idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora più forza di reagire e rafforzare la convinzione che bisogna uscire dai meccanismi di violenza“.

