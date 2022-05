La villa di Forte dei Marmi di Andrea Bocelli è stata svaligiata: ecco cosa hanno rubati i ladri che si sono introdotti nell’abitazione.

I custodi si sono accorti solamente il giorno dopo che la villa di Forte dei Marmi, recentemente acquistata da Andrea Bocelli, era stata svaligiata. I ladri si sono introdotti nell’abitazione, forzando i portoni d’ingresos e portando con loro diversi beni.

Andrea Bocelli, svaligiata la villa di Forte dei Marmi

La villa di Forte dei Marmi del tenore è stata svaligiata. L’artista aveva da poco acquistato l’abitazione, in cui erano stati avviati i lavori di ristrutturazione. Pertanto, non c’era arredamento o oggetti di valore. Una foto da Instagram:

Ciononostante, i malviventi si sono introdotti nella villa e – forzando i portoni – sono riusciti a entrare per mettere a segno il loro colpo. In casa, non c’era nessuno, pertanto nessuno – fortunatamente – si è spaventato per l’accaduto. I custodi hanno dato l’allarme il giorno dopo.

Andrea Bocelli

Il bottino della refurtiva

La polizia sta cercando di capire cosa hanno portato via i ladri, considerando che la villa è in fase di ristrutturazione. L’artista non era in casa, in quanto era in viaggio per cantare all’estero.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere al tenore: infatti, già nel 2018 subirono ben due furti in un’altra villa di Forte dei Marmi di loro proprietà, situata sul lungomare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG