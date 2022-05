Il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, è in terapia intensiva: dall’ospedale dedica un post alla moglie e ringrazia i fan.

Dopo l’incidente avvenuto in Ungheria, Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono stati trasportati in ospedale. L’uomo, al momento, è in terapia intensiva e parla di molte fratture subite nello scontro. Poi saluta la moglie, ricoverata in un’altra struttura.

Eva Henger, il marito Massimiliano Caroletti in terapia intensiva

La showgirl e il marito hanno avuto un grave incidente in Ungheria: come spiega Massimiliano Caroletti, un’auto ha fatto un sorpasso impossibile che ha provocato, così, il sinistro. Caroletti è ricoverato in terapia intensiva. Una foto da Instagram:

Ha pubblicato diverse storie su Instagram per rispondere a tutti i fan preoccupati e per mandare un saluto alla moglie: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali…ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima“.

Navigatore in auto

La figlia dodicenne non era in auto

L’uomo ha rivelato, inoltre, che le fratture che lui e la moglie hanno subito sono tantissime, molte di più di quelle di cui hanno parlato i giornali in questi giorni.

Inoltre, cosa molto importante, è che la figlia dodicenne della coppia Jennifer, non era con loro in auto al momento dell’impatto, seppur si trovasse in Ungheria.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG