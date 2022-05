Tanta felicità per la prima comunione di Mia, figlia di Alessia Marcuzzi e di Francesco Facchinetti: la bambina, infatti, è stata attorniata da tanta gioia che le ha regalato la sua famiglia allargata, tutta lì per festeggiarla.

È arrivato il giorno della prima comunione di Mia, figlia della conduttrice televisiva e Francesco Facchinetti. Nonostante i due non stiano più insieme da tempo, sono sempre molto uniti per la loro figlia. La foto:

View this post on Instagram

Alessia, il marito Paolo Calabresi Marconi e Francesco Facchinetti sono tutti insieme, in un unico scatto, per celebrare Mia che sembra molto divertita e contenta della giornata che sta trascorrendo.

Si è trattata di una cerimonia fra pochi intimi, tra i quali troviamo anche il nonno della bambina, Roby Facchinetti dei Pooh, nonché il figlio della conduttrice, Tommaso Inzaghi. Inoltre, era presente anche la mamma della conduttrice e diversi amici.

L’unica a mancare è stata Wilma Helena Faissol, moglie di Facchinetti, che non ha potuto presenziare all’evento in quanto infortunata dopo una incidente a cavallo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram