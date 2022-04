La famiglia, la fede, i soldi, la droga e tanto altro. Francesco Facchinetti si è raccontato a 360° a Oggi è un altro giorno.

Siamo abituati a vederlo sorridente, sopra le righe. Eppure, è un Francesco Facchinetti diverso quello intervistato da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno‘. L’artista ha parlato di diverse tematiche importanti ed in generale di alcune tappe che ne hanno caratterizzato la sua vita fino ad adesso.

Francesco Facchinetti: la fede, la madre e la droga

Francesco Facchinetti

Il racconto di Facchinetti inizia da un primo bilancio sulla sua vita: “La mia vita è stata costellata da mille sconfitte. Ci ho messo un po’ a capire che andava così e che potevano essere utili. Ci ho messo un po’ a capire che noi tutti siamo dei perdenti. Anche chi apparentemente è un vincente, in realtà perde. A 30 anni ho imparato a perdere e la mia vita è cambiata. Ho tratto beneficio dalla sconfitta”.

Ma le parole dell’artista arrivano anche al suo rapporto con la fede, con la droga e sulla figura di sua madre: “Per me è stato importante Fratel Ettore. L’ho conosciuto all’età di 11 anni. Ho avuto la fortuna di stare a stretto contatto con un santo, non mi vergogno di dirlo. Lo diventerà. Ho imparato cosa vuol dire la fede, che ha strade diverse e particolari. La puoi riconoscere nelle piccole e nelle grandi cose. Ho imparato cos’è la Divina Provvidenza e quanto sia importante donarsi agli altri”, ha raccontato Facchinetti sull’uomo che aiutava nella comunità in aiuto dei malati di Aids diretta da sua madre.

E sulla droga, infine: “La droga non va d’accordo con me, fisicamente parlando. E poi perché c’è anche un racconto particolare. Ero in ufficio in comunità da mia madre. Ad un certo punto c’era un ragazzo della mia età che sbatteva la testa sul muro. Chi chiesi cosa avesse e lui mi rispose che sentiva un suono nella testa. Poi lo portarono via, arrivò mia madre e mi disse: ‘ Vedi, questo ragazzo ha preso un acido, uno solo. E sarà così per sempre’. Tutto questo mi ha aiutato a salvarmi”.

Questo uno stralcio dell’intervista di Facchinetti pubblicata su Twitter dal profilo ufficiale di ‘Oggi è un altro giorno’:

