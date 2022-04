Jared Padalecki, volto della serie TV, Supernatural, è sopravvissuto a un incidente stradale: le sue parole dopo l’accaduto.

La star di Supernatural, Jared Padalecki, si sente “fortunato a essere viva” dopo uno spaventoso incidente, come ha rivelato Jensen Ackles. Entrambi gli attori – che hanno interpretato i fratelli Winchester nella serie TV – avrebbero dovuto essere a una fan convention nel New Jersey, durante il fine settimana, ma solo Ackles ci è arrivato e ha spiegato perché il suo co-protagonista era assente.

Jared Padalecki di Supernatural sopravvissuto a un grave incidente

Jensen Ackles, dunque, ha spiegato perché Jared Padalecki non era presente alla convention, spiegando ai fan che mandava i suoi saluti e che non era lì per un incidente stradale. “Gli ho parlato ieri ed è triste di non poter essere qui“.

“Ha avuto un gravissimo incidente d’auto. Non guidava, era sul sedile del passeggero ed è fortunato ad essere vivo. E non solo, è a casa a riprendersi. Il fatto di non essere nemmeno in ospedale in questo momento mi fa rimanere di stucco, perché ho visto l’auto“.

tachimetro incidente a1

Non ci sono vittime

Fortunatamente non ci sono state vittime in questo incidente, come ha riferito il collega, anche grazie agli airbag che si sono subito attivati. Ackles ha detto che l’attore gli ha riferito che “Quell’airbag è un pugno. Mi sento come se avessi fatto 12 round con Tyson“.

L’anno scorso, c’è stato un po’ di scompiglio quando è stata annunciata una serie prequel di Supernatural, con Ackles nei panni di produttore esecutivo e narratore, ma senza il coinvolgimento di Padalecki.

Padalecki – che attualmente recita in Walker – da allora ha dichiarato che non vede l’ora di guardare il prequel e ha esortato i fan a sostenere lo spin-off.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG