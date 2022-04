Francesco Sarcina, ex compagno di Clizia Incorvaia, ha parlato in modo piuttosto duro dell’ex compagna e madre di sua figlia.

Un amore non andato a buon fine, nonostante una bellissima figlia. Parliamo del rapporto tra Clizia Incorvaia e il noto cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina che in una recente intervista a Il Giornale ha sparato a zero contro la sua ex.

Clizia Incorvaia attaccata da Sarcina

Francesco Sarcina

Il noto frontman delle Vibrazioni non ha fatto giri di parole per descrivere il suo rapporto con Clizia Incorvaia, sua ex nonché madre di sua figlia: “Io non ero la sua persona e lei, evidentemente, non era la mia”, ha esordito Francesco Sarcina.

Ma poi, in modo molto duro e senza peli sulla lingua, ecco la stoccata: “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia. Anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti”. Parole durissime da parte del cantante verso Clizia: “Diciamo che se non fosse per Nina (la figlia ndr), io non la frequenterei proprio”.

Riflessione personale

Nel corso dell’intervista, Sarcina ha parlato anche di alcuni periodo piuttosto cupi della sua vita passata: “La mia vita è stata profondamente oscena. Sono stato giudicato come un put**niere”. Ma non solo: “Il mio rapporto con la droga? Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…”. Ma ora, per fortuna: “Quando alla sera giro per locali e vedo certe cose, mi dico: ‘Ma stavo messo così male anche io?'”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG