Ottime notizie per Bianca Guaccero che è guarita dal Covid e potrà finalmente tornare in tv sulle reti Rai per Detto Fatto.

Finalmente una buona notizia per Bianca Guaccero che ha annunciato di essersi negativizzata al Covid-19 e di essere pronta a tornare in televisione per condurre Detto Fatto sulle reti Rai. La presentatrice, assente da diverso tempo dal piccolo schermo, ha dovuto attendere l’esito del tampone per poter annunciare il ritorno.

Bianca Guaccero negativa al Covid: l’annuncio

Bianca Guaccero

La bella notizia per Bianca Guaccero è arrivata in questi minuti dopo che la stessa donna dello spettacolo aveva annunciato via social ai suoi seguaci di aver svolto un tampone per scoprire se, finalmente, si era negativizzata al Covid-19.

Prima il messaggio su Instagram: “Ragazzi, sto andando a fare il tampone di controllo!!! Speriamoooo. Mi mancateeee”. Qualche ora dopo ecco un’altra storia social con l’esito che tutti aspettavano: la Guaccero è finalmente guarita.

“Negativaaaaaaa. Ci vediamo domani!”, le sue parole con tanto di emoticon del cuore e con chiaro riferimento al suo ritorno in tv per la conduzione di Detto Fatto su Rai 2. Ricordiamo che da circa una settimana il programma pomeridiano era condotto da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi proprio a causa dell’assenza della presentatrice, alle prese col coronavirus.

Adesso, però, la lieta news che vedrà appunto la Guaccero fare ritorno al comando della trasmissione già a partire dalla prossima puntata di domani.

Solamente pochi giorni la stessa showgirl aveva ringraziato i fan per i tanti messaggi d’affetto che le stavano arrivando con un post proprio che rappresentava uno suo scatto nel pieno della conduzione di una puntata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG