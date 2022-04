Martina Stella e il marito Andrea Manfredonia hanno battezzato Leonardo, venuto alla luce cinque mesi fa. Gli invitati commossi.

È arrivato il giorno del battesimo per Leonardo, figlio di Martina Stella e Andrea Manfredonia, nato cinque mesi fa. I tre, insieme alla piccola Ginevra, si sono diretti in Chiesa con pochi invitati – familiari e amici intimi – per celebrare l’evento.

Martina Stella battezza il piccolo Leonardo

Nel giorno della liberazione, il 25 aprile, l’attrice e il marito Andrea Manfredonia hanno deciso di battezzare il piccolo Leonardo di cinque mesi. Insieme a loro, anche Ginevra che è molto attaccata a mamma Marty. Una foto:

La coppia ha condiviso diverse foto nelle storie di Instagram, mostrando ai seguaci lo svolgimento della cerimonia e gli invitati presenti. All’evento, hanno partecipato solo familiari e amici intimi, che si sono stretti tutti intorno al bambino.

Martina Stella

L’outfit dell’attrice

Martina indossava un abito in fantasia con tacchi nude con plateau: l’attrice, però, ha coperto il suo outfit, una volta giunta in chiesa.

Infatti, la Stella ha indossato un trench color cammello durante la cerimonia: il piccolo è stato in braccio al padre per l’intero svolgimento la funzione del sacramento.

