Retroscena tra i due innamorati Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani che hanno rivelato, e confermato, di aver avuto una lite particolare…

La loro storia d’amore continua da tempo tra gioie, sorrisi e anche qualche simpatica litigata. In una recente intervista, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani si sono “messi a nudo” rivelando anche degli aneddoto particolari.

Tommaso Zorzi e Stanziani: quel lancio di scarpe…

Tommaso Zorzi

Il retroscena su una particolare litigata avuta dalla coppia, arriva dalle parole di Tommaso Stanziani, ex ballerino di Amici. Il ragazzo ha rivelato come sia andata a finire una piccola lite con Zorzi, vincitore della scorsa edizione del GF Vip: “Non sono geloso del ‘cosa fai’. Sono una persona che sta molto attenta ai piccoli dettagli. Quindi magari c’è stata una volta in cui mi ha infastidito qualcosa che aveva fatto, che per lui non era niente e invece per me era tanto”, ha detto il giovane a Whoopsee.it.

E ancora: “Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui ne ha tante e quindi ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciarle. Ma attenzione, non gliele tiravo addosso, bastava fare disordine perché lui non lo sopporta. Ho preso queste scarpe e cominciato a lanciarle in giro per la casa in modo molto tranquillo”.

Un racconto confermato anche dallo stesso Zorzi che sui social ha fatto riferimento all’intervista pubblicando una emoticon di una risata con un: “Non è vero” che sa tanto di conferma…

Di seguito un post Instagram della coppia in vacanza la scorsa estate:

