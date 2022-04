Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi a Venezia per festeggiare l’apertura della biennale d’arte nell’incantevole città.

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono giunti a Venezia, per partecipare a una cena di gala organizzata dal teatro La Fenice per l’inizio della biennale che si svolge nella città delle gondole. L’ex modella era meravigliosa in un abito nero di Dior.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, innamorati a Venezia

L’ex modella e giornalista e suo marito, Pierre Casiraghi hanno rubato la scena a tutti a Venezia, dove si sono recati per prender parte a una cena di gala, organizzata dal teatro La Fenice in seguito all’inaugurazione della biennale. La foto:

In foto, Beatrice indossa un abito Haute Couture primavera estate 2018 di Dior, terza creata dalla direttrice creativa, Maria Grazia Chiuri che, al tempo, si ispirò proprio alla bellezza dell’arte per la realizzazione dei capi.

Beatrice Borromeo

Una coppia molto affiatata

I due sono sposati da sette anni e – dalla loro unione – sono nati due figli: Stefano Ercole Carlo, nato nel 2017 e Francesco Carlo Albert Casiraghi, venuto al mondo il 21 maggio 2018.

Beatrice e il marito – inoltre – fanno parte della #StarsInDior e proprio in questa occasione ha indossato il meraviglioso abito in nero con trasparenze.

Riproduzione riservata © 2022 - DG