Una foto particolare ha generato la gelosia di Fedez per Chiara Ferragni. Tra i due un curioso siparietto social…

Continuano le storie social tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo i timori per un malessere di stagione di troppo delle scorse giornate, la coppia sembra essere più pimpante che mai, a casa e a lavoro dove la bella influencer ed imprenditrice è stata protagonista di uno shooting fotografico che ha fatto “ingelosire” il cantante che proprio oggi ha annunciato il suo ritorno ad un noto reality…

Fedez geloso di Chiara Ferragni per una foto

Chiara Ferragni e Fedez

Direttamente da casa Ferragnez, ecco l’ultima curiosità tra Fedez e la bella Chiara. I due si sono stuzzicati per colpa di una foto in cui la donna ha posato con un modello fisicamente davvero “ben piazzato”.

“Perché hai fatto questa foto con quel figone lì e non hai chiamato me?”, ha chiesto il cantante a sua moglie. E ancora, dopo le risate della Ferragni: “Chiaraaa, non fuggire. Ma stai davvero fuggendo? Chiara, Chiara…”.

Ma il dialogo tra i due non finisce certo qui: “Che cosa ho io che lui non ha?”, ha chiesto Fedez in preda alla gelosia, anche se sempre in tono ironico e col sorriso. La risposta di Chiara Ferragni è stata chiara: “Dai amore, lui è un modello…”. E Fedez: “Beh, beh, perché io non sono un modello? Sei una falsa…”.

Chissà come sarà finito il siparietto tra i due. Siamo sicuri che Chiara sarà riuscita a farsi perdonare…

Di seguito il post con alcune delle foto dello shooting della Ferragni per la sua linea di occhiali in cui, appunto, si vede anche il modello che ha fatto “arrabbiare” Fedez:

Riproduzione riservata © 2022 - DG