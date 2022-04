Dopo la febbre per il figlio Leone e Chiara Ferragni, anche la piccola Vittoria sta male. L’influencer è disperata.

Non ci sono buone notizie per Chiara Ferragni e in generale per la famiglia più seguita del web. Dopo l’annuncio delle scorse ore della nota influencer a proposito delle sue condizioni di salute, adesso, c’è ulteriore preoccupazione per la piccola Vittoria. La figlia di Fedez e dell’imprenditrice, infatti, sta male…

Chiara Ferragni disperata: Vittoria sta male

Chiara Ferragni

Come spesso accade ai Ferragnez, a raccontare le ore di difficoltà della famiglia è stata proprio Chiara con alcune stories su Instagram. La donna aveva annunciato di notte che oltre a lei e al figlio Leone, anche Vittoria era stata colpita dalla febbre a seguito della gita sul Lago di qualche giorno fa per Pasqua e Pasquetta.

Negli aggiornamenti più recenti, relativi a poche ore fa, la Ferragni ha spiegato: “Ragazzi, anche Vittoria ha la febbre adesso”. E poi: “Io sto leggermente meglio ma Vittoria ha la febbre alta“. Il tutto condito da uno sguardo e un aspetto decisamente poco rassicurante che mostra un pizzico.

Per fortuna, però, negli aggiornamenti successivi, Chiara Ferragni ha ammesso di sentirsi decisamente meglio e di essere prossima ad andare ad un appuntamento di lavoro: “Ciao guys. Allora, io da ieri sera non ho febbre, ma sono ancora raffreddata. Sto andando a fare queste riprese di lavoro e niente, speriamo di reggere”.

La speranza è che in casa Ferragnez le cose possano risolversi presto soprattutto per la piccola Vittoria che in queste ore non è apparsa nelle classiche stories Instagram della mamma, ma neppure in quelle del papà.

Di seguito il più recente post pubblicato su Instagram da Chiara che riguarda la bambina:

