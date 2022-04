Secondo recenti indiscrezioni, Will Smith e la moglie Jada Pinkett potrebbero essere prossimi al divorzio dopo l’episodio agli Oscar.

Uno dei più grandi scandali della storia dell’intrattenimento potrebbe finire con il divorzio di due dei suoi protagonisti, Will Smith e Jada Pinkett, che – a quanto pare – dopo l’episodio avvenuto durante gli Oscar 2022, sarebbero ai ferri corti.

Will Smith e Jada Pinkett sull’orlo del divorzio?

Secondo recenti indiscrezioni – riportate da diversi tabloid – la relazione tra la coppia Smith-Pinkett era già fratturata da tempo: dopo lo schiaffo di Will a Chris Rock agli Academy Awards tutto è peggiorato. Un video da IG:

Secondo OK! il rapporto tra i due sarebbe peggiorato dopo l’episodio svoltosi agli Academy Award: una relazione che – per anni – ha attraversato alti e bassi (tra cui una relazione extraconiugale della Pinkett con il rapper August Alsina) e che potrebbe concludersi con il divorzio.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Quanti soldi sono in ballo col divorzio?

Finanziariamente, un divorzio sarebbe un duro colpo per il patrimonio netto dell’attore, che perderebbe metà della sua fortuna a causa delle leggi dello stato della California.

“Sin dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra loro sono state palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma – in questo momento – parlano a malapena. Se dovessero separarsi, Will ha una fortuna di 350 milioni di dollari, la cui metà andrebbe a Jada avrebbe secondo legge californiana”, secondo quanto riferisce una fonte a Heat Magazine.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG