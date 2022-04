La bellissima Elena Santarelli si mostra in costume sulle spiagge di Dubai: gli scatti sensuali condivisi sui social.

Sole, mare e tanto relax: così Elena Santarelli ha deciso di trascorrere qualche giorno lontana dagli impegni. La showgirl è volata, dunque, a Dubai dove si è dedicata alla tintarella e alla spiaggia, dove ha sfoggiato un fisico mozzafiato.

Elena Santarelli: foto sensuali in spiaggia a Dubai

La showgirl è volata a Dubai per godersi qualche giornata di mare e sole: in spiaggia è in gran forma e si fa scattare diverse foto per immortalare il momento. Lo scatto:

La vediamo, infatti, in costume mentre si avvicina alla riva del mare: i follower hanno subito commentato gli scatti, sottolineando la bellezza di cui è portatrice.

Elena Santarelli

Un rapporto solido con Bernardo Corradi

Con lei non c’è Bernardo Corradi che è rimasto a casa: Elena, però, le dedica un bacio ogni volta che lo vede sul piccolo schermo. Sono sposati dal 2014 e, da allora, sono sempre stati una coppia molto unita e affiatata.

I due sono legati da un profondo legame che si è ulteriormente rafforzato quando hanno dovuto affrontare la malattia del piccolo Giacomo che li ha messi a dura prova ma che li ha uniti più che mai.

Riproduzione riservata © 2022 - DG