Sal Junior, nipote di Sal Da Vinci, ha creato un certo scompiglio in televisione, ospite – con i genitori – a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone. Il bambino, di quattro anni, infatti, voleva a tutti i costi il microfono dal padre.

Come potete vedere dal filmato, Serena Bortone è rimasta molto divertita dalla reazione del piccolo che voleva a tutti i costi avere il microfono tenuto dal padre. La mamma ha cercato di fermarlo e di mettere il piccolo a sedere, ma non c’è stato verso.

Serena Bortone ha riso molto per la reazione così ingenua e naturale del piccolo che voleva prender parte all’intervista.

Visto che non c’era modo di fermare il bambino, è stato allontanato dal divano, affinché il papà continuasse l’intervista con la conduttrice. Un siparietto divertente anche per nonno Sal.

