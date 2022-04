Durante la puntata di Uomini e Donne, Desirée è stata umiliata da Alessandro: interviene Maria De Filippi che critica le sue parole.

Le parole di Alessandro Vicinanza nei confronti di Desirée non sono piaciute a Maria De Filippi che è intervenuta nella loro conversazione, scatenando un bel po’ di scompiglio in studio: la padrona di casa ha difeso la ragazza, ma Tina sosteneva la posizione del giovane. Ecco cosa è successo.

Alessandro Vicinanza e Desirée si dicono addio

Tra Alessandro e Desirée la conoscenza si ferma qui. Dopo un duro confronto in studio, i due si dicono addio dopo aver capito di avere visioni della vita totalmente opposte. Ecco cosa è successo in studio. Il video:

“Sono una ragazza che vive di cose semplici e lui pensa che la mia vita sia banale. Abbiamo parlato della mia prossima vacanza che sarà al mare con mia figlia e lui mi ha detto che è una cosa banale“. Lei prova imbarazzo in sua presenza: la scintilla, probabilmente, non è scattata.

Maria De Filippi

La reazione di Maria De Filippi

La conduttrice interviene nel dibattito in studio e dice:“So che lei passa la Pasqua in famiglia mentre tu andrai ad Ibiza e questo ti sembra molto lontano da te“.

Il giovane afferma che per amore ha passato anche le vacanze a Scalea che definisce quartiere “popolare”, ma in cui è stato benissimo, poiché, al tempo, era innamoratissimo della persona con cui stava.

“Ieri sera ci siamo visti e ho capito che, anche a livello fisico, non c’è attrazione. Sicuramente abbiamo due vite diversi, ma non trovo banale la tua vacanza con tua figlia“, afferma Alessandro cercando di far capire il suo punto di vista.

Maria, però, non ci sta e incalza: “Non si fidanzano solo quelli che vanno sulla stessa spiaggia ad Ibiza“. Aggiunge: “Tu hai detto ad una ragazza che fa le pulizie e che a Pasqua starà con i genitori e la mamma mentre tu vai ad Ibiza. È normale che lei ci sia rimasta male e se proprio devo dirlo ha fatto bene però io, se potessi, trascorrerei anch’io Pasqua con mia madre […] Avresti potuto dirle non mi piaci e non che avete due stili di vita diversi perché lei resta con la figlia e i genitori e tu vai ad Ibiza“.

