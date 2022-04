Alla viglia del GP di Imola al pilota Ferrari è stato rubato un orologio di grande valore economico ed affettivo, per questo è stato raggiunto da Staffelli che gli ha consegnato il tapiro d’oro.

Non è andata come sperava la Pasquetta di Leclerc al quale è stato rubato un orologio del valore di due milioni di euro. Il pilota era insieme al suo preparatore atletico a Viareggio e mentre firmava autografi e scattava selfie con i fan, un uomo lo ha minacciato e gli sfilato il prezioso oggetto. Striscia la Notizia non si è fatta scappare l’occasione e ha consegnato al campione un tapiro d’oro.

La reazione di Charles Leclerc al tapiro d’oro

Valerio Staffelli

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Leclerc e il pilota ha dichiarato, come riporta sportmediaset: “Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci. Orologio a parte, questa stagione per ora è solo positiva. E spero che nel prossimo gran premio qui in Italia ci possano essere ancora soddisfazioni: stiamo andando molto veloci“. Dunque, il campione che nel Mondiale 2022 sta collezionando vittorie con la sua F1-75, sembra averla presa con filosofia.

A dare l’allarme sui social è stato proprio Andrea Ferrari che era in compagnia del pilota quando è avvenuto il furto. Come sottolinea il preparatore, la rapina è avvenuta in una zona della città toscana poco illuminata: “Via Salvatori è completamente all’oscuro per mesi. Lo segnaliamo da mesi. Ebbene, ieri sera in via Salvatori ci hanno derubato. Pensate di sistemare le luci prima o poi? Chiedo per un amico“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG