Gli studi che fanno capo al colosso Disney hanno cacciato ed escluso l’attore da “Being Mortal” per aver avuto dei comportamenti poco appropriati.

A quanto pare la Searchlight, studio di produzione cinematografica, ha bandito Bill Murray sostenendo che non sia possibile continuare le riprese insieme all’attore. Il comunicato ufficiale ha parlato di “comportamento inappropriato” dell’attore senza specificare cosa sia davvero successo.

Il comunicato ufficiale che espelle l’attore dal film Being Mortal

Come riporta Fan Page, lo studio di proprietà Disney ha rilasciato un comunicato ufficiale con il quale espelle Bill Murray dal set: “La scorsa settimana siamo stati informati di un reclamo e abbiamo immediatamente preso in considerazione il caso. Dopo aver studiato tutte le circostanze, abbiamo deciso di fermare la produzione. Siamo davvero grati a tutti voi per quello che è stato fatto per questo progetto. La speranza è di riprendere la produzione al più presto e stiamo lavorando con Aziz e Youree per capire quali saranno i tempi. La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli dell’interruzione e vi faremo sapere non appena avremo maggiori informazioni da condividere.“

Secondo alcune fonti riportate dal New York Times, l’attore sarebbe stato protagonista di un episodio che non è emerso ancora. Lo studio ha, dunque, analizzato ciò che sarebbe accaduto (il venerdì) e ha poi preso la drastica decisione. Maggiori informazioni forse verranno alla luce dopo, magari per qualche intervento di Murray che non ha ancora rilasciato dichiarazioni su quanto è avvenuto. Cosa sarà successo davvero sul set?

