Piersilvio Berlusconi ha trascorso delle ore di relax a Portofino, dove risiede, dedicandosi al nuoto e alle escursioni.

Un po’ di relax dalla routine quotidiana per Piersilvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset, infatti, ha scelto di dedicarsi al nuoto e alle escursioni nella meravigliosa Portofino, dove risiede abitualmente insieme alla moglie Silvia Toffanin e ai suoi figli.

In piena forma e con la voglia di dedicarsi alle attività che ama di più, Piersilvio Berlusconi ha deciso di trascorrere il fine settimana di Pasqua a Portofino, dove abitualmente risiede con la sua famiglia e vivere il posto completamente con escursioni e nuoto.

A breve compirà 53 anni ma è più in forma che mai, visto che mostra una forma fisica atletica e invidiabile. Ha, infatti, realizzato una escursione in Sup e un giro con Silvia e i piccoli in piazzetta per dare il proprio saluto agli abitanti del paese. I turisti, riconoscendolo, gli hanno chiesto di posare per un selfie.

Pier Silvio Berlusconi

L’ad è cittadino onorario del posto

Piersilvio è cittadino onorario di Portofino: un legame sempre più profondo con il posto, anche perché l’AD di Mediaset ha investito a Monte di Portofino in una società immobiliare che è in possesso di Villa San Sebastiano.

Al momento lui e la sua famiglia vivono a Castello di Paraggi ma in futuro, chissà, potranno trasferirsi proprio nella villa che viene definita la più bella del borgo.

