Carmen Di Pietro continua a far discutere a L’Isola dei Famosi. La madre svela il motivo per cui tutti nel reality la “odiano”…

Una delle concorrenti più discusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi è sicuramente Carmen Di Pietro. La showgirl ha accettato di partecipare al reality show di Mediaset presentato da Ilary Blasi in compagnia di suo figlio Alessandro. Sin dall’inizio, però, la sua esperienza in Honduras non è andata proprio liscia, con diverse discussioni con gli altri naufraghi. Sui social, sembra essere pensiero comune, che tutti la odino…

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi: perché tutti la odiano

Carmen Di Pietro

Ad ogni puntata dell’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro risulta sempre essere in “lotta” con qualche altro concorrente. Non si tratta, chiaramente, di vero odio, ma sicuramente non vi è grande simpatia tra lei e gli altri naugraghi. A provare a spiegare il vero motivo per cui “tutti la odiano”, è stata mamma Emma che ha voluto precisare alcune cose sul comportamento della figlia.

La mamma della Di Pietro non ha usato mezzi termini e al settimanale Nuovo ha detto: “Anche a casa lei è così con Alessandro. Secondo me dovrebbe lasciarlo più libero di agire. Chi tifo maggiormente? Sicuramente mio nipote”.

Entrando poi nello specifico di sua figlia, la signora Emma ha aggiunto: “Perché sembra che tutti la odino? Il problema è che lei si fa odiare dagli altri perché si fionda sul cocco per prima e prende sempre il pezzo più grosso. Ma forse è anche perché li temono. Ad esempio all’inizio volevano bene a mio nipote, poi non so cosa sia successo”.

Nelle ultime ore, però, potrebbe essere arrivato un nuovo alleato per lei. Si tratta d Lory Del Santo, accolta nel modo migliore da Carmen a giudicare dal post Instagram svelato dall’account ufficiale dell’Isola…

