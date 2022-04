A dodici anni, Nathan Falco sta scoprendo il mondo delle ragazze: lo dice Elisabetta Gregoraci la quale si è accorta che il suo bambino sta crescendo. E ironizza su Flavio Briatore, dicendo: “Nathan a 12 anni ha scoperto le ragazze, ma sono allenata dopo 13 anni con Flavio…”.

Anche Nathan Falco sta crescendo e a 12 anni – come afferma mamma Eli – ha “scoperto il mondo delle ragazze“. In una intervista a Chi, la showgirl ha confessato che il suo bambino sta iniziando a interessarsi al mondo delle donne e ironizza: “Nathan a 12 anni ha scoperto le ragazze, ma sono allenata dopo 13 anni con Flavio“. Una foto:

View this post on Instagram

“Mi sa che è iniziato il periodo dei primi amori. Da qualche mese vedo arrivare cuori sul suo telefonino, il sabato esce a mangiare la pizza con gli amici: credo che dopo il calcio e la PlayStation abbia scoperto le ragazze”, ha rivelato la Gregoraci.

Eli parla anche della sua ultima festa di compleanno, rivelando che – nella lista degli invitati – c’erano, in gran parte, ragazze.

“Il 18 marzo abbiamo festeggiato il suo compleanno e nella lista degli invitati erano quasi tutte femmine. A un certo punto ho visto Nathan seduto in mezzo a tutte queste ragazzine e la cosa mi ha fatto molto sorridere, così gli ho scattato una fotografia di nascosto”.

