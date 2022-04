Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser protagonisti di domande intime sulle loro preferenze a letto. La coppia rivela qualche dettaglio piccante.

Sono la coppia più chiacchierata del momento probabilmente. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Se nelle scorse ore i due avevano fatto parlare per un presunto tradimento, eccoli di nuovo più uniti che mai a rivelare le loro preferenze “sotto le coperte”. Intervistati da MTV Italia nel format Questo o quello, i due si sono lasciati andare a 360°.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le preferenze a letto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Affrontando l’intervista con tanta ironia e un pizzico di imbarazzo, i due protagonisti hanno svelato alcuni dei loro segreti di coppia, specialmente per quanto riguarda la loro intimità.

Sull’avere un rapporto al buio o con la luce, i due hanno detto: “Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’”, ha detto Moser. Ceciu, dalla sua, ha risposto: “Dico buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… A volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera”. E ancora: “Litighiamo tutte le volte. Io dico: ‘Amore spegni le luci’. Lui: ‘Accendile!’…”.

Alla domanda se preferissero sesso al telefono o messaggini piccanti: “Prima messaggi e poi sesso telefonico”, ha detto Ignazio. “Diciamo che è un po’ come un preliminare”.

Cecilia, invece, ha le idee chiare: “Ho scritto sesso al telefono. Ma la verità è che stiamo sempre insieme quindi non si riesce”. A questo, però, l’uomo ha precisato: “Beh, quando io sono stato in viaggia è capitato però…”.

Infine sulla posizione a letto: “Sopra o sotto? Io sopra”, ha detto il ragazzo. “Io preferisco sotto, mi piace essere dominata (ride ndr)”, ha risposto invece la giovane modella.

Le risposte della coppia al format Questo o quello pubblicate da MTV Italia su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG