Una notizia bomba potrebbe sconvolgere la nota coppia Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez. Ci sarebbero le prove del tradimento.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez. Questa la bomba fatta scoppiare in queste ore da Alessandro Rosica, meglio conosciuto sui social come Investigatore Social, che avrebbe tra le mani delle prove schiaccianti che documenterebbero l’ennesimo tradimento dell’uomo verso la sorella più piccola di Belen.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez: le prove

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La clamorosa indiscrezione amorosa è arrivata come un fulmine quasi a ciel sereno da Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social. Questo il suo messaggio su Instagram che lascia poco spazio ad interpretazioni: “Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi??? Scoop Alessandro Rosica verranno presi provvedimenti per chiunque prenda la notizia senza citare la fonte”.

Nei commenti al suo post, Rosica ha anche aggiunto: “Questa volta sono dalla parte di Cecilia fino alla fine. Va bene una, due , ora basta!!! Cecilia ricomincia da te”.

Al momento dai diretti interessati non è arrivata alcuna risposta ufficiale. Probabilmente la coppia dovrà provare a spiegarsi e capire come muoversi, soprattutto se tale indiscrezione dovesse corrispondere alla realtà dei fatti. Staremo a vedere cosa succederà.

Di seguito il post ufficiale di Alessandro Rosica su Instagram:

