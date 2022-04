La bellissima Belen Rodriguez ha mostrato sui social un nuovissimo gioiello fatto come dedica per i suoi figli Santiago e Luna Marì

Se le vicende d’amore restano sempre all’ordine del giorno, con “l’addio” ad Antonino Spinalbese e un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Questa volta per un gesto davvero bello come mamma. L’argentina ha infatti dedicato un gioiello ai suoi due figli: Santiago e Luna Marì.

Belen e il gioiello per Santiago e Luna Marì

Il rapporto tra un genitore e i propri figli, si sa, è davvero qualcosa di unico. Non è da meno quello di Belen Rodriguez con Santiago, primogenito avuto da Stefano De Martino, ora ormai un fanciullo di 8 anni, e la piccolissima Luna Marì, appena 10 mesi, avuta da Antonino Spinalbese.

Un legame intenso quello tra la modella e conduttrice tv argentina e i due bambini che la stessa showgirl ha voluto “omaggiare” con un gioiello speciale a loro dedicato. Sui social, precisamente su Instagram, in queste ore Belen ha pubblicato una serie di scatti dove ha messo in evidenza un ciondolo molto tenero e dolce.

Un gioiello nel quale sono ben visibili due ciondoli a forma di bimbo: uno è una femminuccia e l’altro è un maschietto. Il riferimento è chiaro a Luna Marì e appunto a Santiago. La conferma poi arriva dalla stessa Belen che nella didascalia dell’immagine ha scritto: “Santi y Luna”.

Nel giro di pochissimo tempo, subito tantissimi like e commenti da parte degli oltre 10 milioni di seguaci dell’argentina. Qualche followers si è anche lasciato andare ai complimenti pure per i due piccoli: “Hai due diamanti, anche io ne ho una uguale”. “Sei una bravissima mamma”, ha scritto invece qualche altro fan.

Questo il post Instagram della showgirl:

