Costantino della Gherardesca si è infortunato e non potrà condurre una delle prossime puntate di Pechino Express 9. Al suo posto Enzo Miccio.

Non ci sono buone notizie per gli appassionati telespettatori di Pechino Express che dovranno fare i conti con un cambio alla conduzione del noto gioco di Sky Uno. Infatti, Costantino della Gherardesca si è infortunato e dovrà dare forfait. Al suo posto ci sarà Enzo Miccio.

Pechino Express, infortunio per Costantino: Enzo Miccio alla conduzione

Costantino Della Gherardesca

Secondo quanto si apprende da Dagospia, ci sarà presto un cambio alla conduzione di Pechino Express 9. Non si sa ancora in quale puntata nello specifico – probabilmente la numero 5 -, ma quello che è certo è che Costantino della Gherardesca si sia infortunato nel corso delle recenti registrazioni e non sarà in grado di presentare il gioco targato Sky.

Al suo posto ci sarà un volto noto, sia della televisione, sia del reality: Enzo Miccio. Il wedding planner aveva preso parte alla trasmissione in passato facendo coppia con Carolina Gianuzzi con la quale aveva conquistato anche la seconda posizione finale nell’ottava edizione.

La comparsa di Enzo Miccio non è una novità neppure per quest’anno dato che si era già visto nella terza tappa in cui aveva formato proprio con Costantino la coppia delle Lepri per “dare fastidio” alle altre coppie. In quell’occasione la conduzione era stata affidata eccezionalmente a Max Giusti.

Nel prossimo appuntamento con Pechino Express – La rotta dei sultani le coppie rimaste ancora in gioco dovrebbero passare dalla Turchia all’Uzbekistan. Non resta che attendere la puntata per scoprire ogni novità…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG