Stash e Giulia Belmonte diventeranno genitori per la seconda volta: la coppia ha avuto la prima bambina un anno fa.

Stash e Giulia Belmonte aspettando il secondo figlio. Il frontman dei The Kolors ha annunciato il lieto evento su Instagram, dove ha postato una foto con un’ecografia appoggiata a una chitarra.

Stash e Giulia Belmonte genitori per la seconda volta

Dal profilo Instagram di Stash apprendiamo che Giulia Belmonte e il frontman dei The Kolors diventeranno presto nuovamente genitori: in una foto con una chitarra e un’ecografia, la compagna del musicista annuncia la seconda gravidanza, a poco più di un anno di distanza dalla nascita della loro prima figlia, Grace, nata il 3 dicembre 2020. La foto:

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!“, si legge in didascalia.

Stash Fiordispino

Un amore sereno e forte

Giulia Belmonte è la donna con cui Stash ha trovato stabilità sentimentale: lei è una donna intelligente, bella, che ha saputo conquistare il cuore di Antonio Fiordispino (questo il vero nome del cantante).

Classe ’95, la giovane ha prima partecipato a Miss Italia come Miss Abruzzo (sua terra di nascita) prima di approdare poi alla televisione, dove si occupa di giornalismo e sport.

