Secondo un’indiscrezione, dopo le ustioni riportate alla prova del fuoco nel reality l’ex naufraga avrebbe intentato una causa contro Mediaset.

Patrizia Bonetti ha riportato delle ustioni durante la prova del fuoco ed è stata costretta ad abbandonare il reality per essere curata in Italia. Dopo giorni di silenzio è stata proprio Ilary Blasi ad annunciare che la naufraga era fuori dai giochi. Secondo l’indiscrezione di 361 Magazine, una volta tornata a casa la modella avrebbe intentato una causa di un milione di euro contro Mediaset.

L’indiscrezione sulla causa a Mediaset: si parla di Milioni

Come riporta Blogtivvu sulle dichiarazioni di 361 Magazine: “Dopo aver sostenuto “la prova del fuoco” durante la puntata di Giovedì 24 Marzo, infatti, Patrizia Bonetti lascia la Palapa e, insieme a Roberta Morise, viene scortata presso l’infermeria del reality show in cui la naufraga verrà curata per i cinque giorni successivi all’accaduto. La Bonetti, quindi, sarebbe già dovuta tornare su Playa Sgamada nelle scorse puntate, ma qualcosa è andato storto! Stando a quanto riporta Alessandro Rosica su @investigatoresocialofficial, Patrizia Bonetti sarebbe stata bloccata dal fidanzato – un uomo ricco e potente – poco prima di tornare in gioco e i due avrebbero intentato una causa da più di un Milione di Euro contro il colosso di Mediaset.“

Una foto di Patrizia Bonetti.

Non si parla, dunque, di spiccioli ma molti telespettatori si ricorderanno che Alvin aveva chiesto alla modella di arrendersi alla prova e ha poi fermato il gioco di sua iniziativa mentre Patrizia non voleva mollare. Ovviamente, non è ancora del tutto ufficiale la causa in corso ma se la notizia dovesse confermarsi si scatenerà una notevole polemica sul web.

