Cecilia rivela di non essere mai stata amica di Soleil e di aver preferito che il fratello e l’influencer italo-americana si lasciassero.

In occasione di un’intervista su Casa Chi, Cecilia Rodriguez ha parlato del fratello Jeremias e del padre Gustavo, entrambi concorrenti sull’Isola dei Famosi 2022. La modella ha lanciato una frecciata al veleno a Soleil Sorge ex fidanzata del fratello, rivelando che tra le due non è mai nata un’amicizia e che non c’era poi una grande simpatia.

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez

Come riporta Novella 2000, Cecilia parla del percorso di Jeremias all’Isola dei Famosi e del suo rapporto con la ex Soleil Sorge: “Lo sta vedendo? Lo segue a L’Isola? Non ho capito. Allora io con lei non ho mai avuto… è stata mia cognata per il tempo che è stato, diciamo. Ci siamo sempre viste, frequentate, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche e non lo siamo mai state… ecco!“

E ancora: “Eravamo cognate e ci vedevamo… andavamo anche d’accordo eh! Però non ho coltivato questo rapporto. Quando loro si sono lasciati ero contenta… sì! Non so niente di lei. Ho visto un po’ di Grande Fratello Vip, qualcosa, ma nulla di che. Non c’era chimica artistica? No, mio fratello è tutto tranne che artistico. Quindi figurati se cercava questa chimica. Non si sente a proprio agio. Lui cerca i rapporti umani, proprio del mondo dello spettacolo proprio non gli interessa”. Sembra proprio che tra Cecilia e Soleil non scorresse buon sangue e che le due non si siano mai state totalmente simpatiche.

Riproduzione riservata © 2022 - DG