La conduttrice sta attraversando un momento di grande dolore, per la perdita di una delle persone più importanti della sua vita, a causa di una grave malattia.

Licia Colò ha annunciato con una commuovente dedica su Facebook, la morte della su cara mamma. Da tempo la donna soffriva di una grave malattia per cui lottava da anni ma non ce l’ha fatta. I fan della conduttrice si sono stretti intorno a lei e alla sua famiglia per il grave lutto che hanno subito, una perdita insopportabile.

Il bellissimo post di Licia Colò per la sua mamma

“Giovedì una parte di me è andata via per sempre. Un dolore enorme provato da tutti coloro che hanno perso una mamma… Ma va bene così perchè Marta ha smesso di soffrire. Lo scrivo qui, sulla mia pagina, perché chi l’ha conosciuta possa dedicarle un ultimo pensiero. Da oggi purtroppo non sono più figlia… L’ho detto quando l‘ho salutata per l’ultima volta: nel corso della sua vita ha dato tanto a molti, e la cosa più bella è che, per chi l’ha conosceva, non è mai diventata la mamma di Licia Colò ma sono sempre stata io a rimanere per tutti la figlia di Marta. Ciao mamma, tienimi d’occhio ogni tanto...perchè ho ancora bisogno di te”. Queste le commoventi parole di Licia Colò per la perdita della sua mamma, l’annuncio con un post social. Un video con una bufera di neve e queste toccanti parole simboleggiano il vuoto e il dolore che la conduttrice sta sentendo in questi giorni difficili.

