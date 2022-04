La giornalista racconta sui social la fragilità del padre e cosa l’emergenza sanitaria ha tolto a lui e a tanti anziani malati che non possono più vivere serenamente.

Dopo il toccante post sulla madre malata di Alzheimer, Selvaggia Lucarelli condivida un altro pezzo della sua vita privata. La giornalista parla del padre malato di tumore ma dedica anche una riflessione sul Covid-19 e quanto l’emergenza sanitaria tolga agli anziani “pezzi preziosi di vita”.

Le parole commuoventi di Selvaggia Lucarelli

Con un bellissimo post su Instagram, Selvaggia Lucarelli scrive: “Oggi mio padre, 88 anni e un tumore, ha fatto questa passeggiata andata e ritorno. Ha preso barrette energetiche per due giorni, con questa idea in testa. Sono pezzi di vita preziosi, che il Covid ha tolto a tanti anziani la cui esistenza, per molti, era ed è sacrificabile”.

La giornalista qualche giorno prima aveva postato sui social la gioia di rivedere Pavia, la sua città natale in occasione del compleanno del padre: “Oggi ha realizzato il sogno di rivedere la piazza di Vigevano dopo 35 anni, sei salito su per le scale che conducono al castello, durante il viaggio in macchina hai ascoltato il primo podcast della tua vita, hai assaggiato il gelato più buono d’Europa e hai chiesto al gelatiere se potevi fargli una foto C’è ancora molta vita oltre le lacrime, prendiamocela tutta. Auguri papà“.

La penna graffiante si è sempre dimostrata molto riservata sulla sua vita privata ma da settimane Selvaggia sta documentando alcuni eventi significativi per lei e la sua famiglia facendo commuovere i fan.

Riproduzione riservata © 2022 - DG