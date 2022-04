Sta diventando virale una strana teoria secondo cui la nota compianta Lady Diana si sarebbe reincarnata nel cantante sudcoreano e voce della band Bts, Jeon Jung-Kook. Tali rumors sarebbero stati così insistenti da aver portato in trend su Twitter l’hashtag Princess Diana.

La strana teoria secondo cui Lady Diana, compianta principessa del Galles, morta il 31 agosto 1997 in seguito ad un’incidente d’auto a Parigi, si sarebbe reincarnata avrebbe delle basi davvero curiose. La donna sarebbe dunque nel corpo di Jeon Jung-Kook. O meglio, il cantante, voce della band sudcoreana Bts, sarebbe la reincarnazione della Principessa.

A far nascere questa teoria della reincarnazione è stato, prima di tutto, il fatto che Jung-Kook sia nato il giorno dopo la morte di Lady D. L’anima della donna avrebbe attraversato i continenti e si sarebbe reincarnata nel piccolo Jeon, venuto alla luce il primo settembre in Corea del Sud.

I più convinti su tale teoria spiegano come non solo ci sia un’evidente somiglianza tra Lady Diana e il cantante, ma asseriscono anche che il fisico sia accompagnato anche da un aspetto caratteriale molto simile. Il tutto sarebbe poi supportato anche da un gusto nel vestirsi che accomunerebbe i due.

La pazza teoria della reincarnazione ha coinvolto davvero tante persone. La conferma è arrivata dai social e, più precsamente, da Twitter. Qui, tantissimi fan della band sudcoreana hanno supportato tale tesi facendo diventare l’hashtag ‘Princess Diana’ un trend per diverso tempo.

Questo uno dei tanti tweet che starebbe ipotizzando tale teoria:

jungkook as princess diana 💜🥰💫 #jungkook JEON JUNGKOOK WE LOVE YOU JUNGKOOK #JUNGKOOKIE #PrincessDiana @BTS_twt_JUNGKK pic.twitter.com/n12U0f3KKn

